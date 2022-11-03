Антициклон обеспечит облачную погоду в Петербурге

Погодные условия в Петербурге окажутся под влиянием антициклона, который надвигается на город с северо-востока. Благодаря ему в Северной столице будет облачно с прояснениями. Местами может пройти морось.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 3 ноября, четверг, петербуржцы могут столкнуться с небольшими моросящими дождями в первой половине дня. Температура воздуха не сильно поменяется, в сравнении со вчерашним днем и составит +4...+6 градусов. По Ленобласти +2...+7. Ветер восточный от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Синоптик предупреждает, что в пятницу, 4 ноября, ожидаются заморозки и в целом станет холоднее. Днем температура составит +1...+2 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал холодные выходные на этой неделе.