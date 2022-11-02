Россия заняла первое место среди экспортеров нефти в Индию

Россия стала самым крупным поставщиком нефти в Индию. За прошедший месяц в южноазиатское государство уходило около 950 тысяч баррелей нефти в день.

Как передает “МК в Новгороде”, в октябре Россия отправляла в Индию порядка 950 тысяч баррелей нефти в день. Отмечается, что это самый высокий показатель за месяц, который составляет 22% всего импорта сырой нефти в Индию.

Также отмечается, что на долю Саудовской Аравии пришлось 16% поставок нефти за октябрь. А на долю Ирака — двадцать с половиной.

Ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что переформатирование экспорта не удастся провести быстро. Также он добавил, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего, в европейские страны.