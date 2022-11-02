В России проходит ESG-трансформация регионов

Бизнес уже много лет занимается развитием ESG-повестки в России. Однако сегодня все более значимыми игроками в этом направлении становятся регионы, которые ориентируются в своей работе на принципы устойчивого развития.

ESG-трансформация российских регионов может проходить только сообща, с помощью сотрудничества федерального и местного бизнеса с органами власти. Об этом сообщила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, выступая на круглом столе «Устойчивое развитие российских регионов: технологии партнерства и механизмы эффективных коммуникаций с бизнесом».

Около 70% мирового ВВП приходится на города и регионы, которые соблюдают принципы ESG. В начале текущего года уже насчитывалось 823 города и 101 регион, развивающих свои стратегии в области устойчивого развития.

«Мы чувствуем рост внимания к ESG-повестке со стороны региональных властей. С начала года мы получили порядка 12 запросов с просьбой помочь разработать стратегии и инструменты устойчивого развития. И мы понимаем, что каждый регион уникален, поэтому невозможно применять одни и те же мерки и метрики для всех. Конечно, нужен единый системный подход, но он должен позволять диверсифицировать оценку регионов и учитывать особые составляющие для каждого из них», — отметила Завьялова.

ESG-профиль регионов и ESG-ренкинг, уже созданные Сбером, помогут определить наиболее эффективные для каждого региона ESG-продукты. При этом запрос на трансформацию приходит не только от бизнеса и органов власти, но и от населения.