Взносы за капремонт в Петербурге подрастут в пределах одного рубля

В Петербурге решили повысить взносы на капитальный ремонт, они не поднимались с прошлого года. Однако их могут повысить в следующем, 2023-м, году, что следует из проекта постановления, подготовленного Жилищным комитетом. Но всего на рубль.

Взносы вырастут — с 11-12 рублей за квадратный метр в зависимости от здания до 11,99-12,99 рублей.

Любопытно, что повышение происходит на фоне появления так называемой “кассы взаимопомощи”, о чем сообщило АБН. Журналисты проанализировали информацию о количестве собранных денег в различных домах в Петербурге и сравнили их со стоимостью капремонта этих домов. Причем, собираемость взносов в них составила от 84,9% до 95,8%.

Выяснилось, что, к примеру, в здании 1970 года постройки на Большеохтинском проспекте, 12А, жильцы собрали на проведение капитального ремонта 2,56 млн рублей. Общая стоимость капитального ремонта фасада составила в этом доме 55,2 млн рублей, что больше в 22 раза.

Более наглядный пример с затратами на капремонт демонтирует дом Чубакова, построенный в 1913 году (Чкаловский проспект, 68А). Там с жильцов было собрано 3,9 млн рублей при стоимости ремонта более чем 115 млн рублей.

АБН писало, что средства на дорогостоящий ремонт ФКР выделяет из своих резервов, которые получены за счет сбора средств на капитальный ремонт со всех владельцев квартир. Также отмечено, что собираемость в последнее время выросла. Так, за сентябрь она составила 122%.