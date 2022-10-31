Экономист назвал возможную причину прекращения поставок Huawei в Россию

Китайская компания Huawei прекратила на российский рынок поставки смартфонов. Экономист и политолог Александр Дудчак предположил, что такле решение могли спровоцировать иностранные инвесторы.

В беседе с тв360 экономист отметил, что такой шаг стоит оценивать, как недружественный. По его словам, структура китайской компании достаточно сложная и с корпорацией связаны иностранные инвесторы, которые могут оказывать влияние на принимаемые Huawei решения.

Дудчак уверяет, что к возможному прегрешению поставок продукции компании стоит относится спокойно.

Ранее стало известно, что руководство Huawei задумалось о прекращении поставок своей продукции в Россию. На данный момент компания уже не поставляет смартфоны, а также телевизоры, планшеты и другую технику.