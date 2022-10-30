Биолог Глазков рассказал о появлении предвестников морозов в Ленобласти

В Ленинградской области был замечен предвестник морозов — арктический воробей.

Как рассказал биолог Павел Глазков в своей группе “Каждой твари по паре/Павел Глазков” в соцсети “Вконтакте”, вестника похолоданий заметили сегодня, 30 октября, на побережье Финского залива, в районе поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти.

Арктические воробьи, или пуночки, гнездятся за Полярным кругом. В Ленинградской области их можно повстречать осенью. Здесь они бывают пролетом, по дороге на зимовку, в Центральную Азию, или даже в Северную Африку. Эти птицы относятся к поздним мигрантам — они остаются на севере вплоть до наступления морозов. Только сильные холода и настоящая зима заставляют их лететь на юг. Именно по этой причине пуночков считают предвестниками морозов.

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