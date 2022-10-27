В Петербурге усилили еще пять автобусных и троллейбусных маршрутов

В Петербурге была скорректирована работа еще пяти маршрутов общественного транспорта.

Как сообщает телеканал “Санкт-Петербург”, по просьбам петербуржцев были скорректированы еще пять маршрутов. Изменения коснулись троллейбуса №46, а также автобусов №199, 299, 271 и 356Ш.

В Смольном отметили, что в ближайшее время планируется усилить троллейбусный маршрут № 8, а также автобусных маршрутов 226 и 211. Данные проходят в многонаселенных районах и связывают жилую застройку со станциями метро.

Также было отмечено, что учитываются все комментарии и пожелания пассажиров и при необходимости вводятся дополнительные маршруты.

Только за сентябрь в Северной столице усилили более 30 маршрутов.