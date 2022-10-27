Более 8 млрд рублей Петербург получит на строительство новых линий метро

Петербург получит инфраструктурный кредит на возведение новых линий подземки. Так, городу будет предоставлено на эти цели более восьми миллиардов рублей.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, Северная столица получит шесть миллиардов на строительство Красносельско-Калининской линии от “Казаковской” до станции “Обводный канал-2” с электродепо “Красносельское”, включая проектирование и участок от станции “Казаковская” до станции “Путиловская”.

А также почти два миллиарда пойдут на возведение Лахтинско-Правобережной линии от “Спасской” до станции “Морской фасад”.

На оба проекта средства будут выделены из федерального бюджета.

Ранее мы также рассказывали, что в петербургский метрополитен стал победителем в престижном московском конкурсе в области связей с общественностью “КонТЭКст”. Приз подземка получила за креативные видеоролики.