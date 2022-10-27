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Более 8 млрд рублей Петербург получит на строительство новых линий метро

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© Фото: скриншот эфира телеканала "Санкт-Петербург"

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Петербург получит инфраструктурный кредит на возведение новых линий подземки. Так, городу будет предоставлено на эти цели более восьми миллиардов рублей.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, Северная столица получит шесть миллиардов на строительство Красносельско-Калининской линии от “Казаковской” до станции “Обводный канал-2” с электродепо “Красносельское”, включая проектирование и участок от станции “Казаковская” до станции “Путиловская”.

А также почти два миллиарда пойдут на возведение Лахтинско-Правобережной линии от “Спасской” до станции “Морской фасад”.

На оба проекта средства будут выделены из федерального бюджета.

Ранее мы также рассказывали, что в петербургский метрополитен стал победителем в престижном московском конкурсе в области связей с общественностью “КонТЭКст”. Приз подземка получила за креативные видеоролики.

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