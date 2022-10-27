В Петербурге подготовили “снежные” пункты к приему осадков

В Петербурге полностью подготовлены к зиме “снежные” пункты. В данный момент осадки могут принять 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в Северной столице подготовили к зиме “снежные” пункты. Специалисты отчистили территорию объектов, подготовили к работе снегоплавильные камеры, лотки водоотведения от песка, камней и мусора. Также были промыты канализационные сети, осуществлены работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

В Смольном отметили, что на сегодняшний день все пункты перевели в режим ожидания и их можно будет оперативно задействовать при первых снегопадах.

В общей сложности этой зимой в Северной столице будут работать 18 пунктов. Они смогут плавить по 101,5 тысячи кубометров снега в сутки.