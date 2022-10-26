В Петербурге было зарегистрировано 59 исковых заявлений об оспаривании решения о мобилизации

С момента объявления в России частичной мобилизации в районах Петербурга было зарегистрировано 59 административных исковых заявлений об оспаривании решения о мобилизации.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, на 26 октября, в районных судах было зарегистрировано 59 административных исковых заявлений об оспаривании решений о мобилизации. Наибольшее количество заявлений было получено в Калининском, Красногвардейском и Невском районах — по восемь в каждом. Во Фрунзенском районном суде зарегистрировано 7 исков.

Из общего числа четыре были рассмотрено по существу (три отказа и один удовлетворен частично). Еще четыре дела были прекращены, поскольку истцы самостоятельно отказались от требований. Два иска не были приняты, два возвращены. Также два иска оставлены без движения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петроградский райсуд зарегистрировал первую жалобу местного жителя, которого привлекли к административной ответственности за неявку в военкомат по повестке.