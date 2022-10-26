Президент Путин встретился с руководителями спецслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин встретился с руководителями силовых структур и спецслужб стран-членов Содружества независимых государств (СНГ).

Как пишет АБН, на этой встрече глава государства сказал, мир приобретает многополярный статус, однако есть страны, которые всячески стараются помешать этому, пытаясь сохранить таким образом свою “шатающуюся гегемонию” любыми методами.

В первую очередь, это делают Штаты, заявил Путин. Он отметил, что они часто прибегают к фабрикации уголовных дел, шантажу для давления на государства, лидеров, бизнес и СМИ.

Вашингтон использует шпионаж и различные методы подрыва и ослабления суверенитета других стран.

В связи с этим, по словам президента РФ, возникают новые риски для коллективной безопасности.

Также Путин отметил, что на территории СНГ продолжаются попытки устроить “цветные революции”. А Украина для США является “тараном против России”, как инструмент американской внешней политики. По его словам, Киев фактически потерял суверенитет и напрямую управляется из Вашингтона.

Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в ослаблении Европы. Этим объяснятся диверсии на “Северном потоке”, которые нанесли колоссальный ущерб экономике Евросоюза.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что президент РФ Владимир Путин выпустил указ, которым ввел уровень базовой готовности в Петербурге.