Петербуржцам рассказали, как Дом книги готовится к открытию

В скором времени состоится открытие легендарного книжного магазина в Доме Зингера. Петербуржцам рассказали, что ждет посетителей после открытия.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, сейчас в Доме Зингера продолжаются работы по ремонту. На данный момент там восстанавливаются декоративное покрытие стен, пола и элементы интерьера.

Также известно, что Дом книги проводит набор сотрудников на обучение. Для ни уже заказана фирменная одежда.

В магазине покупателей ожидают 100 тысяч товаров. Из них 80% составляют книги. Планируется, что особое внимание будет уделено городским издательствам.

По мимо стеллажей с книгами в магазине будет обустроена зона для чтения. На втором этаже расположено большое пространство с книгами для детей, где создано место для игр и мастер-классов.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале объявил, что Дом книги отроется 12 ноября.