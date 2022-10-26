В 2023 году доходы Петербурга станут ниже показателей 2022 года

Доходы Петербурга сверх плана в 2022 году составляют порядка 217 миллиардов рублей, что на 265 миллиардов рублей выше, чем бюджет города в 2021 году. Однако доход на будущей, 2023, год планируют сократить.

Как пишет Neva.Today, доход на 2023 год хотят сократить в сравнении с показателями за текущий, 2022, год. Причина такого решения заключается в беспрецедентных вызовах для экономического положения, а также в новых бюджетных рисках.

Итоги проекта городского бюджета на 2023-2025 года были озвучены на последнем заседании Законодательного собрания.

Отмечается, что в текущем году Северная столица показала наиболее высокие темпы роста городского бюджета за последние 16 лет и смогла выйти на триллион рублей, на два года раньше запланированного срока.