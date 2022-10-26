Стала известна дата открытия Дома книги

Стала известна дата открытия легендарного Дома книги в Петербурге. Для посетителей он вновь откроет двери 12 ноября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Пиотровский также рассказал, что в честь открытия будет подготовлена большая программа на выходные дни 12-13 ноября. Так, в зале искусств будет проходить светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом.

В окнах второго этажа будут установлены светодиодные экраны, с них будут транслироваться специально разработанные 3D ролики, посвященные истории Дома книги и роли книг в жизни человека. Увидеть эту инсталляцию можно будет как со стороны Невского проспекта, так и со стороны канала Грибоедова.

Также в день открытия пройдут выступления музыкальных групп, театральных коллективов, а также состоятся встречи с известными авторами.

В течении двух жней, 12 и 13 ноября, любой покупатель может поучаствовать в лотерее и выиграть ценные подарки, а также у покупатели смогут обменять старые скидочные карты на новые.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что группа экспертов занималась разработкой концепта нового пространства в Доме книги.