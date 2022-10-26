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Синоптик Колесов пообещал петербуржцам теплую погоду на ближайшие дни

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© Фото: Baltphoto

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в городе в ближайшее время. По его словам, 29 октября максимальная температура воздуха может достичь +12 градусов.

В своем Telegram-канале Колесов рассказал, что 25 октября стал самым холодным днем месяца со среднесуточной температурой в +2,5 градуса. Однако до конца месяца сохранится влияние циклонов с западными ветрами, поэтому температуры воздуха днем в Северной столице не будет опускаться ниже +6 градусов.

В течение ближайших дней в городе будет очень тепло. Наиболее активный атмосферный фронт на этой неделе ожидается днем 29 октября. Фронт принесет с Атлантики дожди и очень теплый воздух, максимальная температура в этот день приблизится к +12 градусам.

Очередные похолодания стоит ожидать после прохождения фронта, отмечает синоптик.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Михаил Леус рассказал, что 26 октября в городе на Неве воздух прогреется от +8 до +10 градусов, а также местами пройдут небольшие дожди.

 

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