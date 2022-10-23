Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о повреждении арки исторического здания в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах повреждения арки исторического здания в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, по предварительным данным, во время прокладки силового кабеля рабочие одной из энергоснабжающих организаций повредили арку здания, которое является объектом культурного наследия. Речь идет о доме Чернышева, расположенном на набережной Мойки. При этом есть вероятность, что у рабочих не было разрешение на работы.

Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах произошедшего и представить доклад в центральный аппарат СК.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге Следком признал дома Басевича вещественным доказательством по делу в отношении деятельности КГИОП.