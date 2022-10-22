Армянский бизнес может занять освободившиеся ниши на российском рынке

Армения может заполонить освободившиеся ниши на российском рынке. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, Решетников сказал, что недавно обсуждалась тема производственной кооперации, так как на сегодняшний день на российском рынке освободился целый ряд ниш, которые готов занять армянский бизнес.

Также сообщается, что в ближайшее время будет создана “горячая линия” для того, чтобы представители армянского бизнеса смогли задать вопросы, на которые оперативно будут отвечать специалисты, предоставляя необходимую и актуальную информацию.

В настоящее время между России и Арменией активно развивается двустороннее экономическое сотрудничество, добавил Решетников.