На автостоянках в Калининском районе петербуржцам начали раздавать повестки

В Калининском районе Петербурга, в след за "облавами" на резервистов у парадных, на коллективных автостоянках начали раздавать повестки.

В Калининском районе начали вручать повестки на автостоянках. Соответствующие распоряжение подписал директор "Всероссийского общества автомобилистов" Виктор Курило. Согласно этому документу, хозяева гаражей будут получать повестки для уточнения документов воинского учета. Об этом пишет "ДП".

Один из владельце гаража рассказал, что ему уже поступил звонок от охранника стоянки с просьбой подойти за повесткой. Также сообщается, что для ведения отчетности председателям коллективных автомобильных стоянок было предложено заполнять таблицы с номерами гаражей, данными владельцев и датами звонков.

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