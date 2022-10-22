В Петербург гребень антициклона принесет слабые дожди

В Петербурге синоптические условия будут зависеть от малоактивного гребня антициклона, который пришел в город с юга. Благодаря ему погода будет преимущественно облачной, местами пройдут слабые дожди.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в своем Telegram-канале на субботу, 22 октября, в Северной столице погода останется стабильной. Воздушные массы прогреются от +7 до +9 градусов тепла. По Ленинградской области от +5 до +10. Ветер юго-западный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал петербуржцам о том, какой день в октябре стал самым холодным.