В Ленобласти усилят меры безопасности из-за введения базового уровня готовности

В Петербурге по указу президента был введен базовый уровень безопасности. В связи с этим в Ленобласти усилят меры безопасности.

Как передает ivbg.ru, губернатор региона Александр Дрозденко проводит заседание оперативного штаба, который был создан по поручению президента РФ Владимира Путина.

В районные администрации были направлены письма с инструкциями об усилении охраны общественного порядка и объектов инженерной инфраструктуры. Данные меры связанны с приграничным статусом Ленобласти.

Также в пресс-службе правительства Ленобласти пояснили, что в данный момент не будут приняты никакие решения, которые бы как-то влияли на привычный ритм жизни в регионе.