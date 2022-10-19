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Историк высказался по делу о признании блокады Ленинграда геноцидом

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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В Петербурге продолжают рассмотрение дела о признании блокады Ленинграда Геноцидом. Свое мнение об этой ситуации высказал доктор исторических наук Павел Петров.

В разговоре с “МК в Питере”, историк сказал, что такой процесс, как рассмотрение данного дела, следовало запустить еще раньше, лет 15-20 назад.

По его мнению, финские войска, выполнявшие свою задачу с северного направления по блокаде Ленинграда. Их вину никто не отрицает, однако прямого отношения к геноциду они не имели, считает Петров.

Он уточнил, что там располагались лагеря военных, где была высокая смертность. Но необходимо изучить то, почему там осуществлялись такие условия содержания.

Политику геноцида финны не проводили, а то, что они принимали участие в блокаде города – это несомненно», – подытожил Петров.

В Петербурге назначили дату последнего заседания по этому делу, которое состоится 20 октября в Санкт-Петербургском городском суде.

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