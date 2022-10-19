Школьники Петербурга смогут отправить письма военным через проект "Полевая почта"

В Петербурге запустили проект “Полевая почта”, в рамках которого школьники могут отправить свои письма военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Как рассказали на сайте родительского комитета Петербурга, данный проект будет действовать во всех школах города. Ученики смогут отправлять свои письма, открытки и сувениры написанные и сделанные собственноручно. “Полевая почта” сделана для поддержи бойцов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правительство Петербурга решило отметить все предстоящие городские новогодние и рождественские мероприятия, дабы направить сэкономленные деньги на закупку дополнительного снаряжения и оснащения добровольцев и мобилизованных. Однако позже было уточнено, что отмена мероприятий не коснется праздничных елок в садах и школах города.