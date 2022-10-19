Спектр возможностей по использованию материнского капитала стал шире

Возможностей по использованию материнского капитала станет больше. Теперь за счет него можно будет оплатить образовательные программы от индивидуальных предпринимателей.

Как рассказывает “МК в Мурманске”, правительство России обновило правила использования материнского капитала. Теперь с помощью него можно будет оплатить образовательные услуги, которые предоставляются индивидуальным предпринимателем (ИП). Соответствующие постановление было подписано 17 октября 2022 года Председателем Правительства Михаилом Мишустином.

К услугам ИП могут относится частные детские школы и сады. Но для использования материнского капитала, ИП обязательно должно иметь государственную лицензию на образовательную деятельность.

Для оплаты услуги с помощью материнского капитала, необходимо составить соответствующие заявление и заключенный договор с ИП, который будет включать расчетный счет. Далее эти документы нужно предоставить в ПФР, в МФЦ, или отправить через “Госуслуги”.