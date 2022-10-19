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Жителям Петербурга рассказали о нюансах начисления пеней за неоплату капремонта

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© Фото: Baltphoto

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В Фонде капитального ремонта объяснили петербуржцам, по какой схеме и каким образом происходит начисление пеней за неоплату капитального ремонта.

Пени – это штраф за неуплату взносов за капитальный ремонт. Они начисляются согласно статье 155 Жилищного кодекса Российской Федерации с 31-го дня, следующего за последним днем, когда нужно было произвести оплату взносов. Так, если взнос за капитальный ремонт за октябрь необходимо погасить до 10 ноября, пени начнут начислять с 11 декабря.

Для расчета суммы пени нужно знать точное количество дней задолженности и дату погашения.

Сумму пени определяют перемножением суммы просрочки, количества дней просрочки и одной трехсотой части базовой ставки ЦБ на день оплаты.

Если долг погашен до 25 числа месяца, пени будут отображены в следующей квитанции. При погашении долга после 25 числа пени появятся в квитанции через один расчетный период.
В Петербурге, несмотря на непростую экономическую ситуацию, выросла платежная дисциплина горожан. Согласно данным Фонда, за сентябрь 2022 года собираемость взносов выросла до 122%, это значит, что петербуржцы не только вовремя оплачивают текущие взносы, но и гасят свои долги.

В Фонде считают, что одной из причин повышения собираемости стала смена системы информирования горожан. С августа раздел «К оплате» в квитанциях показывает полную сумму вместе с долгами.
Кроме того, по словам руководителя Фонда Дмитрия Шутова, улучшилось информационное сопровождение на сайте организации.
«Заходишь, вводишь адрес или номер лицевого счета, видишь размер долга; при этом персональных данных, как того требует закон, мы не предоставляем», - пояснил Шутов, добавив, что там же можно внести оплату банковской картой без комиссии.

Теперь в Петербурге впервые с начала 2022 года снизилась дебиторская задолженность, составляющая на данный момент порядка 5,8 млрд рублей

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