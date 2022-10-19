Капремонт станции метро “Ладожская” перенесли на 2023 год

В Петербурге перенесли сроки закрытия стации метро “Ладожская”.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор города Кирилл Поляков. По его словам, было проведено совещание по вопросу организации работы наземного транспорта на период закрытия станции “Ладожская”. На время капремонта планировалось запустить трамвайные шаттлы до станции метро “Новочеркасская”, которая находится на той же ветке.

Однако было выяснено, что состояние трамвайных путей нельзя назвать удовлетворительным. По этой причине было решено перенести закрытие “Ладожской” на ремонт на первый квартал 2023 года. К этому моменту, как отмечает Поляков, все работы на трамвайных путях должны быть завершены.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на время проведения ремонта станции метро "Ладожская", планируется запустить трамвай-шаттл.