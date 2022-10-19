Главный синоптик Петербурга назвал самый холодный день октября

В Петербурге снова происходят перемены в погоде. Главный синоптик Петербурга рассказал о том, какая температура воздуха ожидается в ближайшие дни.

В своем Telegram-канале Колесов рассказал петербуржцам, что 19 октября стал самым холодным днем месяца. Максимальная температура воздуха в этот день достигнет отметки в +7 градусов.

Синоптик также рассказал, что в прошлом и позапрошлом году этот день был еще более холодным.

Сейчас из города уходит зона с осадками, так что в ближайшее время солнце будет радовать горожан чаще, даже не смотря на большое количество облаков.

Предстоящие дни останутся холодными, а по Ленинградской области в ночные часы местами даже могут быть отрицательные температуры до -2 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Александр Колесов рассказал, что плюсовая температура в Петербурге сохранится до конца октября.