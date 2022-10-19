Юрист пояснил, почему суд отказал мобилизованному петербуржцу в альтернативной службе

В Петербурге суд вынес первое решение по иску мобилизованного гражданина. Мужчина просил перевести его на альтернативную службу, так как военная служба противоречит его убеждениям. Но мужчине отказали.

В разговоре с “МК в Питере” юрист Артем Швайка рассказал, почему было принято такое решение. Стоит заметить, что ранее в Ленобласти суд удовлетворил аналогичный иск. Истец, который является баптистом, был переведен на альтернативную службу.

По словам юриста, на сегодняшний день в данном вопросе есть правовые пробелы и нет нормативного регулирования. При этом существует такое понятие, как судебное нормотворчество, когда суды могут самостоятельно восполнять эти бреши.

Специалист отметил, что в что в законе об альтернативной гражданской службе есть статья 9, в которой говорится, что прохождения такой службы в период мобилизации «определяется федеральными конституционными законами, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами».

Швайка считает, что нужно обжаловать в высших инстанциях, чтобы появились официальные нормы и права, которыми будут руководствоваться районные суды.