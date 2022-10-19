Петербуржцы заметили отсутствие обновленных карт России в магазинах

Петербуржцы пока не имеют возможности повесить у себя дома карты страны, на которой были бы отражены территориальные изменения после расширения списка субъектов, по причине отсутствия таковых в книжных магазинах города.

Как рассказала Neva.Today, найти актуальные карты России не удалось на данный момент. Напомним, что 5 октября президент страны Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. После этого события, Россия официально стала состоять из 89 субъектов.

По словам петербуржцев найти обновленные карты, например в “Буквоеде”, им не удалось. Также тщетными оказались поиски в менее крупных магазинах.

В “Букваеде”, а также в ряде других книжных магазинов, подтвердили, что такого вида товара у них действительно нет. Также жители заметили, что в гипермаркете “Лента” в детских товарах до сих пор продаются карты без новых территорий.