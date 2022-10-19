В Петербурге завершают строительство нового корпуса Александровской больницы

В Петербурге подходит к завершению строительство нового корпуса Александровской больницы.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, сейчас уже завершены основные работы. Установлены крыша и окна, на фасад положена плитка, а также сделан проход в существующий корпус больницы, который в скором времени будет открыт.

В Смольном рассказали, что в ближайшие время оба здания медучреждения будут соединены между собой, а первых пациентов начнут принимать уже в декабре этого года.

Отмечается, что все строительные работы проходят по утвержденному графику. Рабочие соблюдают все установленные сроки.

Новый корпус будет представлять из себя региональный сосудистый центр, который полностью оснащен российским оборудованием. Осталось провести установку медоборудования и подключить до конца здание к электроснабжению, водопроводу и отоплению.