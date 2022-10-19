Петербуржцев призвали не покупать черепах у метро

У станций метро в Петербурге участились случаи продажи красноухих черепах без документов.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, как правило продавцы таких черепах не имеют каких-либо документов и уверяют, что черепаха останется маленького размера, а также, что животные не прихотливы в уходе.

Красноухие черепахи вырастают быстро и превращаются в достаточно крупные особи, что усложняет уход за ними. Также они способны кусаться. В результате многие владельцы спешат избавится от черепахи, выпустив ее в ближайший водоем.

Но не все знают, что этот вид включен в список Международного союза охраны природы, как один из худших в мире инвазивных видов и считается экологически вредным видом за пределами своей естественной среды обитания.

Петербуржцев призвали перед покупкой животного ознакомится с особенностями вида, условиями содержания и рискам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под Петербургом была обнаружена огромная хата бобров на берегу реки Оккервиль.