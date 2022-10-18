В Петербурге вынесли первое решение по иску мобилизованного

В Петербурге мобилизованный в рамках частичной мобилизации гражданин попросил суд заменить ему службу на альтернативную.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, Невский райсуд рассмотрел исковое заявление петербуржца, который заявил, что военная служба противоречит его убеждениям.

Мужчина просил признать повесткой незаконной, а также признать незаконным ращение о его мобилизации и заменить

В Санкт-Петербурге вынесено первое решение по иску мобилизованного военную службу на альтернативную гражданскую.

Однако Невский районный суд отказал петербуржцу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 48-летний житель Петербурга пытается оспорить решение по частичной мобилизации через суд. Он просит суд отменить решение комиссии по частичной мобилизации, так как никто не проводил медицинское освидетельствование.