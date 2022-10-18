Старейшему рыбоперерабатывающему заводу в Петербурге грозит банкротство

Старейшее в Петербурге рыбоперерабатывающее предприятие оказалось на грани банкротства.

Как пишет “ДП”, завод может быть продан. Его основной кредитор, Сбербанк, отказался реструктурировать задолженность, как рассказал директор комбината Александр Старобинский.

Он также пояснил, что комбинат лишился существенной долги сырья и продукции, а долги превышают сумму в 3,8 млрд рублей.

Скорее всего завод обанкротится, или же, в другом случае, найдётся заинтересованный в спасении производства инвестор, что маловероятно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2022 год банкротами признали уже 54 тысячи человек