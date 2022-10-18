Военкоматы Петербурга перестали оформлять предприятием бронь на сотрудников от частичной мобилизации

В Петербурге было приостановлено оформление брони от частичной мобилизации для работников предприятий.

Как пишет Neva.Today, в Петербурге военкоматы приостановили оформление брони от мобилизации для работников определенных предприятий. Во вторник, 18 октября, в военкомате Центрального района об этом появилась соответствующая информация.

Каждый районный комиссариат Северной столицы на время не будет оформлять защищающие от частичной мобилизации документы. По предварительной информации, данные изменения продляться до 28 октября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал, чем череват отказ компаний подавать списки сотрудников в военкоматы.