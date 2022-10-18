В Петербурге дома Басевича СК признал вещественным доказательством по делу против КГИОП

Следственный комитет признал дома Басевича вещественным доказательством по уголовному делу в отношении деятельности КГИОП.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии “Яблоко” Борис Вишневский. По его словам, теперь, в доме Басевича, который находится по адресу Большая Пушкарская улица 7, будет запрещено проведения любых работ, которые могут повредить зданию. Это также касается сноса и демонтажа.

Теперь, если дом захотят снести, то придется столкнуться не только с группой градозащитников, но и со Следственным комитетом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в конфликтной ситуации, возникшей между собственниками квартир в Кировском районе и местной управляющей компанией. Возникший конфликт длится уже три года и связан с тем, что по словам жильцов, управляющая компания обманывает их и повышает тарифы.