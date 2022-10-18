Стало известно, какие высокооплачиваемые вакансии есть в Петербурге

Сегодня в Петербурге доступны около тысячи вакансий с зарплатой выше 300 тысяч рублей. А медианная зарплата в городе составляет 63 665 рублей.

Как передает АБН, медианная зарплата в Петербурге составляет 63 665 рублей, что на 16% больше, чем в среднем по России. Медианная зарплата — это зарплата, меньше которой и больше которой запрашивают по 50% соискателей.

На сегодняшний день, петербуржцам доступны порядка одной тысячи вакансий, где заработная плата превышает отметку в 300 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые вакансии в городе на Неве предлагают компании из IT-сферы, а также из продаж и клиентского сервиса. Еще высокую заплату гарантируют строительные компании и крупные девелоперы, финансовый и банковский бизнес.

Так, например, в Северной столице открыта вакансия инженера по геодезическим, геологическим и экологическим изысканиям с зарплатой до 250 тысяч рублей. Также в Петербурге ищут дизайнера проекта и директора частной гимназии с окладом в 250 тысяч рублей.

А зарплата в 300 тысяч рублей обещается кандидатам на место Архитектору SAP или производителя работ.