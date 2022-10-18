Автоэксперт оценил идею сборки китайских авто на заводе Nissan

Бывший завод Nissan в Петербурге в ближайшем будущем может перейти на выпуск китайских автомобилей автоконцерна First Automobile Works (FAW). Посредником может выступить КамАЗ.

В беседе с “МК в Питере” автоэксперт Михаил Ракитский высказал свое мнение на этот счет. По словам Михаила факт того, что завод продолжит функционировать, можно считать хорошим знаком. Так как это будет толкать экономику и будут рабочие места.

По его словам, перезапуск завода пойдет во благо, так как в наши дни многие потребители ждут удачный момент, чтобы купить новое авто, продолжая ездить на старых машинах. Интерес к новому и вторичному рынку сильно опустился в последнее время, как отмечает эксперт, что влияет на цены.