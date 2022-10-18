Предприятиям по сортировке отходов могут разрешить строить ближе 15 км к аэродромам

В Российском экологическом операторе сообщили, что предприятия по сортировке отходов могут разрешить располагаться ближе 15 километров к аэродромам.

Как передает тв360, по словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в правительстве рассматривают проект постановления касательно размещения некоторых предприятий по сортировке отходов ближе 15 километров к аэродромам, при условии, что на объекте не будет птиц. Буцаев отмечает, что так как объекты закрытые, то проблем с их функционированием не и опасности для воздушного сообщения они не создают.

Отмечается, что такой объект должен быть закрытым и иметь устройства, отпугивающие птиц. Специально для таких объектов будут проводиться обязательные орнитологические обследования специализированными организациями.

Всего до 1 сентября 2023 года планируется охватить около 170 объектов.