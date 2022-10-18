Ленобласть помогла 769 семьям улучшить свои жилищные условия

С начала текущего года 769 семей смогли улучшить свои жилищные условия за счет бюджетной поддержки Ленинградской области.

Как передает ivbg.ru, в основном поддержку от комитета по строительству Ленобласти получили многодетные семьи, семьи из сел, молодые семьи. Комитет помог в постройке частных домов, покупке квартир и оплате ипотеки. Также была оказана помощь погорельцам. Отмечается, что до конца 2022 года из аварийных домов в новые переедут еще 1227 семей, что равняется 2950 человекам.

Согласно данным Минстроя России на сентябрь 2022 года жилищные условия в регионе улучшили около 55 тысяч человек, что составляет 65% от показателя, установленного министерством для региона на 2022 год.

Ранее мы также рассказывали, что в Ленобласти мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет освободили от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство – легковой автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил, мотоцикл или мотороллер до 40 лошадиных сил.