В Петербурге ожидается пасмурная и дождливая погода

Во вторник, 18 октября, петербуржцам стоит утеплиться и не забыть, уходя из дома, взять с собой зонт. В этот день в регионе будет ощущаться влияние атмосферного фронта с его холодной стороны.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в Северной столице погода будет облачной и в течении дня будет идти дождь.

Воздух в городе прогреется от +8 до +10 градусов. По Ленобласти от +6 до +11 градусов. Ветер будет западным 4-9 метров в секунду. Атмосферной давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, по словам синоптика, температура продолжит падать и ожидаются кратковременные дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Александр Колесов рассказал, что 19 октября жители Ленобласти столкнутся с первыми заморозками.