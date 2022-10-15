Глава Следкома Бастрыкин поручил разобраться в конфликте между ЖСК-1 и жителями в Петербурге

После жалоб почти 300 домов на коммунальщиков, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, Бастрыкин оручил доложить о конфликтной ситуации жителей почти трёхсот домов Петербурга с управляющей компанией.

Ранее появилась информация о том, что между собственниками квартир в Кировском районе и местной управляющей компанией возник конфликт, который не могут разрешить на протяжении трех лет.

Жильцы жалуются, что КС-1 обманывает их и повышает тарифы. Все попытки сменить управляющую компанию оказались безуспешными.

Александр Бастрыкин поручил доложить о сложившейся проблемной ситуации, в том числе о мерах, принимаемых правоохранительными органами для урегулирования ситуации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Александр Бастрыкин проверит обоснованность жалоб петербуржцев на общественный транспорт.