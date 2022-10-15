В Смольном рассказали о последствиях для компаний, не подавших списки для частичной мобилизации

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал, какими последствиями для предприятий чреват отказ от подачи списков сотрудников в военкомат в связи с частичной мобилизацией.

Как пишет “МК в Питере”, по полученным спискам сотрудники военкомата определяют, кого можно мобилизовать, а для кого требуется отсрочка. По словам Кирилла Полякова, при этом строго учитываются ограничения по здоровью и иные обстоятельства, например уход за пожилым родителем.

Также рассматриваются случаи ошибочной мобилизации. Так, уже удалось вернуть 40 человек, призванных ошибочно.

Чиновник предупредил, что в случае, если компания не предоставляет список, то военкомат будет мобилизовывать сотрудников по своему усмотрению.

На данный момент в Петербурге около 150 предприятий уже передали списки сотрудников для частичной мобилизации в военкоматы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что арезидент России Владимир Путин заявил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течении двух недель.