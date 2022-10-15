В Петропавловской крепости открылся фестиваль «Друзья Петербурга»

В Петербурге на территории Петропавловской крепости состоялась церемония открытия первого фестиваля творческих и образовательных проектов «Друзья Петербурга».

Как рассказали в пресс-службе Смольного, данный фестиваль является одним из многочисленных юбилейных событий к 350-летию со Дня рождения Петра I, которые город проводит совместно с компанией «Газпром».

Фестиваль «Друзья Петербурга» пройдет с 14 по 16 октября. Он объединит более 25 музейных, выставочных, концертных и городских пространств. Петропавловская крепость послужит одной из основных площадок фестиваля. Там состоялось открытие выставки «Петрополис» творческих лабораторий участников студенческого проекта «От города к миру. Великое посольство – проектирование будущего».

Там же проходит выставка Центра подводных исследований РГО «Погружение в эпоху Петра Великого», на которой представлены предметы быта и подлинные артефакты XVII-XVIII веков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы на бесплатных выставках могут ознакомиться с товарами местных брендов одежды.