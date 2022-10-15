В МВД Петербурга прокомментировали “облавы” на резервистов

В петербургской полиции дали ответ на сообщения о поисках резервистов в жилых комплексах города.

Как пишет “Мойка78”, в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявили, что информация об “облавах” не соответствует действительности.

В пресс-службе также сказали, что данная задача находится вне компетенции органов внутренних дел. Сотрудники МВД выполняют задачи другого характера – охрану и обеспечение общественного порядка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 13 октяюря петербуржцы в соцсетях рассказали об "облавах" на резервистов в нескольких ЖК Невского и Калининского районов. Люди в гражданском в сопровождении сотрудников полиции дежурили на выходе из парадных с раннего утра. Очевидцы рассказали, что такие бригады "тормозили" мужчин призывного возраста, выходящих или входящих в дом. "Облавы" были замечанны в парадных ЖК "Калина Парк", "Полюстрово Парк", "Ладожский парк".