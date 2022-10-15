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Петербурженке суд отказал в оспаривании мобилизации возлюбленного в суде

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге женщина обратилась в суд, дабы оспорить мобилизацию своего мужчины, которого, по ее словам, забрали на службу по ошибке. Однако суд не смог ничем помочь петербурженке, так как не увидел штамп в паспорте, который бы свидетельствовал о браке.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в Московский районный суд обратилась местная жительница с исковым заявлением.

Барышни, защитить любимого в суде можно только при наличии свидетельства о браке и штампа в паспорте с административным исковым заявлением. По словам женщины, 22 сентября ее муж получил повестку и отправился в военкомат 24 сентября. В военном комиссариате у него забрали военный билет и без медицинского освидетельствования отправили в часть. Мужчина, как поясняет заявительница, боевого опыта и военно-учетной специальности не имел.

В ответ на просьбу провести проверку действий военкомата, суд, после изучения материалов дела, указал женщине, что решение не затрагивает ее права. Так как не было предоставлено свидетельства о заключении брака, а в копиях паспортов нет соответствующего штампа, суд был вынужден отказать в принятии административного искового заявления.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец через суд попытался оспорить рещение по частичной мобилизации.

 

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