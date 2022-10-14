Авито купил инвестиционный холдинг за 151 млрд рублей

Российский инвестиционный холдинг Kismet Capital Group приобрел компанию Авито у Naspers.

В пятницу, 14 октября, была заключена сделка о приобретении 100% доли в крупнейшей онлайн платформе объявлений Авито у южноафриканского холдинга Naspers. Новым владельцем платформы стал российский инвестиционный холдинг Kismet Capital Group. Финансирование сделки и расчеты по ней организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком. Сейчас сделка находится на финальной стадии.

Группа Авито, включающая в себя ООО “КЕХ еКоммерц”, ООО “Авито Холдинг” полностью перейдёт под контроль нового собственника продолжит свою работу как независимая частная российская IТ-компания.

Взаимодействие между Авито и Kismet будет ориентировано на поддержание действующей стратегии развития платформы. Управление компании останется за действующей командой топ-менеджмента Авито во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Авито в текстовом режиме внедрил платформу машинного обучения (ML-платформу) для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших массивов данных.