В Ленобласти пенсионеров освободили от транспортного налога на одно авто

В Ленинградской области пенсионеров освободили от налога за один автомобиль.

Как пишет “МК в Ленобласти”, теперь в регионе от транспортного налога на одно транспортное средство освобождены мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет.

От налогообложения данная категория граждан может быть освобождена в случае, если их транспортное средство – легковой автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил, мотоцикл или мотороллер до 40 лошадиных сил.

Данная мера также распространяется на легковые авто до 150 лошадиных сил и водные транспортные средства мощностью до 30 лошадиных сил. Стоит также отметить, что европейские транспортные средства должны быть зарегистрированы налогоплательщиком после 1 января 2020 года, а отечественные – до 1 января 2020 года.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отмечает, что регион постоянно совершенствует законодательство в области мер по поддержке нуждающихся граждан.