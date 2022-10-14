В Петербурге устроили облавы на резервистов

Петербуржцы сообщили об облавах на резервистов. У нескольких жилых комплексов мужчин призывного возраста пытаются выловить люди в гражданском в сопровождении полиции.

Как передает тв360, об облавы были замечены местными жителями у ЖК «Калина Парк», «Полюстрово Парк», «Ладожский парк». Петербуржцы рассказали, что с раннего утра у парадных домов блокируют выходы сотрудники полиции вместе с мужчинами в гражданской одежде. Они вылавливают мужчин призывного возраста и вручают им повестки.

Один из жильцов «Ладожского парка», сообщил о том, что кроме полиции и людей в гражданском, были замечены сотрудники ДПС.

«Тормозят прохожих, машины, ходят по домам», — рассказывает очевидец.

В военкомате Невского района информацию об облавах отрицают. Также сообщается, что аналогичная ситуация произошла в Калининском районе.