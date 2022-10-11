Петербургское метро выпустит “Подорожник”, посвященный 25-летнию фильма «Брат»

Петербуржцы смогут приобрести на некоторых станциях метро лимитированный «Подорожник» с изображением Данилы Богрова, главного героя дилогии Балабанова «Брат». Акция посвящена 25-летнию первого фильма.

Как рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена, купить такой проездной можно будет с 13 октября в кассах на станциях «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Площадь Восстания» (вестибюль 1), «Чернышевская», «Девяткино» (вестибюль 2), «Купчино», «Технологический институт», «Невский проспект» (вестибюль 2), «Гостиный двор», «Петроградская», «Проспект Просвещения», «Владимирская», «Приморская», «Площадь Александра Невского-1», «Улица Дыбенко», «Адмиралтейская» и «Комендантский проспект».

В пресс-службе отметили, что тираж будет ограничен.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский метрополитен стал победителем в престижном московском конкурсе в области связей с общественностью «КонТЭКст».