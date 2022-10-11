Россиянам рассказали, как семье мобилизованного оформить кредитные каникулы

На прошлой неделе, 7 октября, президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и членов их семей.

“МК в Новгороде” рассказал, как оформить отсрочку. Согласно утвержденному закону, отсрочку по любым кредитам предоставляют мобилизованным, добровольцам и членам их семьи – супруге или детям не старше 23 лет.

Отсрочка предоставляется на время службы и на 30 дней после возвращения. Если гражданин получит ранения на службе, то в этом случае кредитные каникулы продлеваются на все время лечения.

Отмечается, что отсрочка никак не повлияет на кредитную историю. Для получения кредитных каникул нужно обратиться в банк, который выдал кредит до 31 декабря 2023 года. Для оформления отсрочки необходимо будет предоставить документы подтверждающие мобилизацию и родство.

Отказать банк может только в том случае, если не будет подтверждено участие в СВО и призыв.