Александр Дрозденко попросил “Газпорм” ускорить темпы догазификации в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к структурам «Газпрома» с просьбой ускорить темпы догазификации.

Как передает ivbg.ru, глава региона сказал, что с началом догазификации в Ленинградской области вырастет размер субсидии из областного бюджета на работы на участках и в домах жителей. На данную субсидию на 2022 год предусмотрено более 600 миллионов рублей из областного бюджета.

Александр Дрозденко отмечает, что особое внимание сейчас стоит обратить на исполнение договоров по подведению газа до границ земельных участков жителей и работы на самих участках.

Руководитель АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин пояснил, что предприятие настроено на то, чтобы ускорить работы.